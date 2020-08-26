Жители Бейрута начинают ощущать психологическую травму после взрыва

4 августа после мощнейшего взрыва в порту Бейрута этот ливанец в первую секунду подумал о своих..

4 августа после мощнейшего взрыва в порту Бейрута этот ливанец в первую секунду подумал о своих четверых детях. Он помчался через пыль и обломки и к счастью обнаружил, что они живы, но очень напуганы.

Впервые в жизни этот мужчина прибег к медикаментам, чтобы немного успокоиться.

[Мазен Отман, ливанец]:

«Я никогда не пил парацетамол, даже когда занимался спортом. Но в первые три дня мне дали таблетки, чтобы я успокоился и заснул. Давление, крики, мысли, что я мог лишиться детей… Если бы я их потерял, то умер бы».

У его детей также проявляются признаки стресса.

[Мира Отман, 11-летняя жительница Бейрута]:

«Я услышала звук, что-то взорвалось. Я была в душе. Потом я услышала очень громкий звук, закрыла уши и спряталась под раковиной. Вчера вечером я спала, а мой брат играл с пластиковым контейнером. Я испугалась звука и проснулась».

Подобные истории – среди жителей Бейрута не редкость. Люди пытаются справиться с душевными травмами, вызванными бедствием.

В результате взрыва, который убил 181 человека, в руинах оказались целые кварталы. Всё это случилось в непростое время: на фоне месяцев экономического кризиса, на который наложилась пандемия.

[Лурдес Факри, жительница Бейрута]:

«Я прихожу сюда, потому что здесь прожила 20 лет, провела здесь детство, тут мои воспоминания. Я не могу просто уйти. Теперь у нас дом лучше красивее, мы хорошо его обставим. Но здесь так много вещей, которые сложно оставить».

Психологи говорят, что у людей начинают проявляться все признаки стресса: ночные кошмары, слёзы, возбуждённость, агрессия и психическое истощение.

[Оля Ходор, психолог]:

«Все ощутили шок в большей или меньшей степени. Кто-то хочет об этом говорить, кто-то – нет. Большинство из тех, с кем мы общаемся, рассказывают, что не могут спать по ночам, что они боятся ночью выключать свет, что они боятся оставаться одни, поскольку опасаются ещё одного взрыва».

Эксперты говорят, что признаки психологической травмы начинают проявляться только через несколько недель после события.

Волонтёры из местного телефона доверия уже увеличивают свой штат. Они также начали навещать людей в домах.

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