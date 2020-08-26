Ураган «Лаура» усилился и движется в сторону Техаса и Луизианы

К побережью американских штатов Техас и Луизиана приближается ураган «Лаура». Продолжаются обязательные эвакуации. Также многие укрепляют свои дома.

В Техасе было объявлено чрезвычайное положение, поскольку в понедельник к побережью также двигался тропический циклон «Марко». Однако он принёс дожди Луизиане, в частности в район устья реки Миссиссиппи, что привело к масштабным наводнениям в регионе.

[Адам Хенди, эвакуируемый]:

«Я не здешний, не знал, что делать и нужно ли следовать предупреждениям. В итоге я послушал совета начальника и решил пойти к автобусам».

Губернатор штата Техас предупредил, что «Лаура» обрушится на побережье в качестве урагана третьей или даже четвёртой категории. Он также посоветовал всем жителям следовать предписаниям эвакуации.

Когда «Лаура» продвигалась через Мексиканский залив, то скорость ветра в эпицентре достигала 120 километров в час. Сейчас ураган двигается со скоростью 26 километров в час и должен ударить по району границы Техаса и Луизианы в среду или ранние часы четверга.

Три года назад в Техасе катастрофические наводнения вызвал ураган «Харви». Однако метеорологи говорят, что в этот раз шторм принесёт сильный ветер, а осадков будет не так много.

Ранее «Лаура» прошла по территориям Кубы, Гаити и Доминиканской Республики.

На Гаити проливные дожди привели к наводнениям и оползням. По меньшей мере, 21 человек погиб, пять числятся пропавшими без вести. В в столице около 200 семей лишились крова.

На Кубе около 30 небольших сельских общин были изолированы после обрушения моста. Сюда «Лаура» также принесла ливни и сильные ветры. Более 316 тысяч человек были эвакуированы. Обрушились тысячи домов.

А это последствия урагана в Доминиканской Республике. Затопило многие населённые пункты. По меньше мере, три человека погибло. Также более миллиона человек остались без электричества.

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