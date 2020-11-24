В Колумбии работавший незаконно бар завалило оползнем, есть жертвы
Не менее семи человек погибли, ещё 13 пострадали в Колумбии в результате схода оползня на местный..
Дата загрузки: 2020-11-26
Инцидент произошёл в городе Вальдивия в департаменте Антьокия на севере страны. Бар располагался между холмом и автотрассой.
Местные СМИ сообщают, что ещё 15 человек могут оказаться пропавшими без вести.
[Хавьер Веласкес, выживший]:
«Там была моя тётя – возможно, она погибла. Мы не думали, что такое может произойти. Такого никогда раньше не происходило. Это что-то свыше».
Трагедия произошла ранним утром. По местным правилам, в это время бар уже должен был быть закрыт.
[Анибал Гавирья, губернатор департамента Антьокия]:
«Я очень поддерживаю то, что городским властям нужно обязать все заведения закрываться не позже полуночи».
Оползни в горной Колумбии – явление нередкое, особенно в сезон дождей. Недавно некоторые регионы страны также пострадали от урагана «Йота».
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