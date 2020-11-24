В Колумбии работавший незаконно бар завалило оползнем, есть жертвы

Не менее семи человек погибли, ещё 13 пострадали в Колумбии в результате схода оползня на местный..

Не менее семи человек погибли, ещё 13 пострадали в Колумбии в результате схода оползня на местный бар.

Инцидент произошёл в городе Вальдивия в департаменте Антьокия на севере страны. Бар располагался между холмом и автотрассой.

Местные СМИ сообщают, что ещё 15 человек могут оказаться пропавшими без вести.

[Хавьер Веласкес, выживший]:

«Там была моя тётя – возможно, она погибла. Мы не думали, что такое может произойти. Такого никогда раньше не происходило. Это что-то свыше».

Трагедия произошла ранним утром. По местным правилам, в это время бар уже должен был быть закрыт.

[Анибал Гавирья, губернатор департамента Антьокия]:

«Я очень поддерживаю то, что городским властям нужно обязать все заведения закрываться не позже полуночи».

Оползни в горной Колумбии – явление нередкое, особенно в сезон дождей. Недавно некоторые регионы страны также пострадали от урагана «Йота».

Короткая ссылка на эту страницу: