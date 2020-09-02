Российский владелец 300 ретроавтомобилей ищет преемников Россиянин Михаил Красинец за последние три десятилетия собрал огромную коллекцию отечественных ретроавтомобилей. Они стали экспонатами музея.. Дата загрузки: 2020-09-02

Россиянин Михаил Красинец за последние три десятилетия собрал огромную коллекцию отечественных ретроавтомобилей. Они стали экспонатами музея под открытым небом в Тульской области. Теперь мужчина планирует организовать команду автолюбителей, которым сможет передать дело своей жизни.

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