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Российский владелец 300 ретроавтомобилей ищет преемников

Российский владелец 300 ретроавтомобилей ищет преемников

Россиянин Михаил Красинец за последние три десятилетия собрал огромную коллекцию отечественных ретроавтомобилей. Они стали экспонатами музея..

Дата загрузки: 2020-09-02

Россиянин Михаил Красинец за последние три десятилетия собрал огромную коллекцию отечественных ретроавтомобилей. Они стали экспонатами музея под открытым небом в Тульской области. Теперь мужчина планирует организовать команду автолюбителей, которым сможет передать дело своей жизни.
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