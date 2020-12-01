Звёзды и соцдистанция: на Яве работает палаточный кинотеатр
На зелёной поляне напротив большого экрана пристроились аккуратные палатки. Вечером во время показа фильма их заполняют..
Дата загрузки: 2020-12-01
[кинозрительница]:
«Обычно фильмы смотрят в помещении, в зале. Но теперь у нас работает открытый кинотеатр с видом на Бандунг. Отсюда можно полюбоваться городом. Ещё интереснее то, что здесь зрителей ждут палатки».
[кинозрительница]:
«Атмосфера здесь совсем другая, в кинотеатре мне скучно смотреть фильмы. Поэтому, услышав об этом месте, я сразу пришла».
Между палатками соблюдена дистанция примерно в два метра. В одной может находиться не больше трёх человек. Внутри есть дезинфицирующие средства, и зрителям рекомендуют надевать маски.
Также в палатках есть всё для удобства гостей – подушки и пледы. Можно заказывать еду и напитки.
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