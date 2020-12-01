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Звёзды и соцдистанция: на Яве работает палаточный кинотеатр

Звёзды и соцдистанция: на Яве работает палаточный кинотеатр

На зелёной поляне напротив большого экрана пристроились аккуратные палатки. Вечером во время показа фильма их заполняют..

Дата загрузки: 2020-12-01

На зелёной поляне напротив большого экрана пристроились аккуратные палатки. Вечером во время показа фильма их заполняют зрители. Такой кинотеатр под звёздами работает в городе Бандунг на индонезийском острове Ява.

[кинозрительница]:
«Обычно фильмы смотрят в помещении, в зале. Но теперь у нас работает открытый кинотеатр с видом на Бандунг. Отсюда можно полюбоваться городом. Ещё интереснее то, что здесь зрителей ждут палатки».

[кинозрительница]:
«Атмосфера здесь совсем другая, в кинотеатре мне скучно смотреть фильмы. Поэтому, услышав об этом месте, я сразу пришла».

Между палатками соблюдена дистанция примерно в два метра. В одной может находиться не больше трёх человек. Внутри есть дезинфицирующие средства, и зрителям рекомендуют надевать маски.

Также в палатках есть всё для удобства гостей – подушки и пледы. Можно заказывать еду и напитки.
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