Звёзды и соцдистанция: на Яве работает палаточный кинотеатр

На зелёной поляне напротив большого экрана пристроились аккуратные палатки. Вечером во время показа фильма их заполняют..

[кинозрительница]:

«Обычно фильмы смотрят в помещении, в зале. Но теперь у нас работает открытый кинотеатр с видом на Бандунг. Отсюда можно полюбоваться городом. Ещё интереснее то, что здесь зрителей ждут палатки».

На зелёной поляне напротив большого экрана пристроились аккуратные палатки. Вечером во время показа фильма их заполняют зрители. Такой кинотеатр под звёздами работает в городе Бандунг на индонезийском острове Ява.

[кинозрительница]:

«Атмосфера здесь совсем другая, в кинотеатре мне скучно смотреть фильмы. Поэтому, услышав об этом месте, я сразу пришла».

Между палатками соблюдена дистанция примерно в два метра. В одной может находиться не больше трёх человек. Внутри есть дезинфицирующие средства, и зрителям рекомендуют надевать маски.

Также в палатках есть всё для удобства гостей – подушки и пледы. Можно заказывать еду и напитки.

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