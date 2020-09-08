Российских пенсионеров бесплатно учат пользоваться компьютером и Интернетом

Петербургская пенсионерка Галина Куликова привыкла к частым встречам с друзьями и совместным прогулкам. Но теперь большую..

Петербургская пенсионерка Галина Куликова привыкла к частым встречам с друзьями и совместным прогулкам. Но теперь большую часть времени она проводит дома в одиночестве. Спасательным кругом для неё стали социальные сети, благодаря которым общение не прекращается и во время пандемии.

Овладеть навыками работы за компьютером пожилым петербуржцам помогает проект «Бабушка и дедушка онлайн», запущенный Ассоциацией ветеранов, инвалидов и пенсионеров.

[Галина Куликова, пенсионерка]:

«Это интересно. Это даёт какой-то смысл жизни – (он) не теряется. Очень страшно с возрастом остаться где-то на обочине жизни».

Галина научилась пользоваться такими программами, как Skype и WhatsApp, завела странички в Instagram и Facebook. Также пенсионерка осваивает работу с поисковыми системами.

[Галина Куликова, пенсионерка]:

«Нельзя сказать, что очень легко. Понятно – берёт своё возраст, сейчас уже не так всё быстро усваивается, как это было раньше. Но тем не менее, я для себя нахожу то, что мне интересно, то, что мне нужно».

Пожилых студентов обучают молодые люди возрастом до 35 лет. Таких преподавателей бабушки и дедушки слушают внимательнее.

[Павел Лавронов, глава отдела коммуникаций «АВИП»]:

«Учитывая возраст и контингент, мы информацию преподносим как 14-летнему подростку. Не нужно их считать заумными, с ними нужно общаться, как со своими собственными бабушками, но при этом не переходить дозволенной грани и не использовать сложных и непонятных слов».

Программа состоит из трёх курсов. Каждый длится полтора месяца.

[Дмитрий Беляев, преподаватель]:

«Наш курс предназначен для начального образования. Вот бабушка приобрела компьютер, она ещё не знает даже, как нажать кнопку включения. И мы начинаем с самых азов».

На первом курсе пожилые учатся работать в Microsoft Word, осваивают поисковые системы, мессенджеры и создают страницы в социальных сетях. На втором их обучают продвигать свои страницы и увеличивать число подписчиков, а также знакомят с программой Photoshop. На третьем курсе можно научиться делать онлайн-покупки, оплачивать через Интернет коммунальные услуги и записываться на приём к врачу.

Проект стартовал в 2008 году по всей России. С тех пор курсы прошли 24 тысячи пенсионеров. Во время пандемии обучение проходит онлайн. Все занятия бесплатные.

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