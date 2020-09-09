Архитектор хочет превратить разрушенный Могадишо в прекрасный город
Могадишо когда-то называли «белой жемчужиной Индийского океана». Его украшали парки и красивые здания. Но за годы..
Дата загрузки: 2020-09-09
[Омар Деган, архитектор]:
«Я считаю важным сохранять культурную идентичность так же, как биоразнообразие в природе».
Омар родился в Италии в семье сомалийских эмигрантов. Три года назад приехал в Могадишо и открыл архитектурное бюро. Мужчина хочет обустраивать места общественного отдыха, которых здесь не осталось, разве что за исключением пляжа.
[Омар Деган, архитектор]:
«Со временем места общественного отдыха помогут создать атмосферу мира и спокойствия, в которых нуждается Сомали».
Архитектору обещали помочь мэр Могадишо и премьер-министр страны. Но один погиб от рук террориста, а другого отправили в отставку.
Сейчас город похож на крепость с многочисленными блокпостами. В последние годы жителей здесь всё больше, поскольку сюда переезжают люди из сельской местности. Столицу охватил строительный бум. Омар прилагает усилия, чтобы власти выделили землю и для обустройства общественных мест.
[Омар Деган, архитектор]:
«Я возвращаюсь к корням Сомали, узнаю о традициях, культуре разных регионов, а затем пытаюсь изменить вид городского ландшафта. Это позволит людям почувствовать себя частью города и ощутить, что он принадлежит им».
Архитектор воплотил в жизнь уже несколько проектов, причём некоторые из них выполнил бесплатно.
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