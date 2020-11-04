Глиняные плитки создают среду обитания для исчезающих кораллов

На дне морского парка Хой Ха Вань у побережья Гонконга появились необычные дома для кораллов. Это..

На дне морского парка Хой Ха Вань у побережья Гонконга появились необычные дома для кораллов. Это глиняные плитки с мозаичным рисунком, сделанные на 3D-принтере. Инновационное изобретение должно помочь восстановить исчезающие коралловые рифы.

Над проектом работают морские биологи и архитекторы из Гонконгского университета.

[Дэвид Бейкер, сотрудник Университета Гонконга]:

«Мы обнаружили, что за короткий период времени на морском дне у побережья не осталось твёрдого покрытия, к которому могли бы прикрепиться кораллы. Они не любят песок, поскольку он как наждак повреждает их ткани».

Учёные задумались, как сделать дно твёрдым, и решили покрыть его плиткой словно пол на кухне или в ванной.

[Кристиан Ланге, сотрудник Гонконгского университета]:

«Сначала мы хотели сделать их из бетона, но он может быть вреден для окружающей среды, поскольку изменяет уровень кислотности воды. Тогда мы решили использовать экологичный материал, то есть глину. Она есть даже в почве».

Архитекторы сделали почти 130 глиняных плиток. Несколько месяцев назад дайверы разместили их на морском дне по три штуки, заняв в общей сложности 40 квадратных метров. Плитки надёжно закрепили.

[Лидия Ротай, сотрудница Гонконгского университета]:

«Это похоже на проектирование здания, когда нужно учитывать потребности людей. То же самое мы сделали и для кораллов. Нам надо было узнать, что им нужно для выживания, и спроектировать для них дом».

К каждой плитке биологи прикрепили по шесть кораллов. Использовали три местных вида: акропору, платигиру и павону.

[Врико Юй, сотрудница Гонконгского университета]:

«Мы должны были подумать, какие виды восстановить. Прежде всего, они должны быть местными, обитать здесь».

По словам морских биологов, все кораллы на глиняных плитках выжили, а вокруг селятся и другие морские обитатели. Учёные считают это позитивным началом проекта.

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