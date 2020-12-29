Пара молодожёнов проводит медовый месяц, ухаживая за овцами

Австралийские молодожёны Мэг и Олли проводят медовый месяц не среди пальм и белых песков. Беззаботный отдых..

Австралийские молодожёны Мэг и Олли проводят медовый месяц не среди пальм и белых песков. Беззаботный отдых они променяли на работу в глуши буша. Так здесь называют обширные необжитые пространства, поросшие кустарником.

Они записались в волонтёры и помогают фермерам, которые пострадали от засухи и эпидемии коронавируса.

[Мэг Клотье, волонтёр]:

«Мы меняем воду, мы разбрасываем корм, кормим животных и делаем, наверное, всё, чтобы поддерживать хозяйство, а фермеры могли отдохнуть». [Олли Клотье, волонтёр]:

«Невероятно. Так мы показываем друг другу нашу любовь, мы проводим много времени вместе, путешествуя на автомобиле».

Обычно по бушу путешествуют уже немолодые пары и – в автодомах. Но Мэг и Олли решили изменить представления. Они уже проехали 35 тысяч километров и побывали на 17 фермах страны.

[Брендан Макнамара, фермер]:

«Они помогают людям, чтобы те могли немного отдохнуть. Большинство из нас живёт бедно, и чудесно, когда можно получить небольшие выходные».

Впрочем, таких волонтёров по стране очень мало. Национальная ассоциация фермеров призывает больше молодых людей отправляться в буш, чтобы помочь сектору восстановиться после пандемии.

[Тони Мар, глава Национальной ассоциации фермеров]:

«Очень не хватает рабочей силы. А для волнтёров это двойная польза: они могут попробовать, что такое работа на ферме, а также увидеть страну».

В большинстве регионов Австралии продолжается засуха. Здесь, на западе штата Квинсленд, две дополнительные пары рук оказали огромную помощь.

[Брендан Макнамара, фермер]:

«Такие молодые люди… Удивительно и приятно видеть». [Мэг Клотье, волонтёр]:

«Есть ещё очень много людей, которые хотят отдохнуть. Мы всем рекомендуем поехать, познакомиться с местными сообществами и поддержать их семьи».

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