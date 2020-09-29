По древнеримскому ипподрому гуляют в виртуальной реальности
Эти руины древнеримского ипподрома, который называют Большим цирком, непривычно безлюдны. Из-за пандемии туристов здесь немного. Но..
Дата загрузки: 2020-09-29
Надев специальные очки, посетители могут увидеть заполненные трибуны и колесницы, которые на полной скорости мчатся к финишу.
Во времена Римской империи это величественное строение могло вместить до 250 тысяч зрителей. Теперь это самое большое в мире место, по которому можно совершить путешествие в виртуальной реальности.
[Анналия Белли, посетительница]:
«Очень интересно. Одно дело – прочитать об этом в учебниках истории, а другое – увидеть своими глазами».
Такое путешествие готовили к летнему туристическому сезону, ожидая большого наплыва иностранных путешественников. Однако из-за пандемии посмотреть на древние гонки приходят в основном одни итальянцы.
В целом онлайн-экскурсия длится 40 минут. Она рассказывает об истории Большого цирка.
[Адриано Микель, посетитель]:
«Удивительный опыт. Видишь, каким был Большой цирк в то время, и картинка немного удивляет. Сейчас тут растёт трава, а раньше это было что-то вроде театра. Мне очень понравилось».
В течение столетий Большой цирк постоянно разрушался. Так, в средневековье его каменные сооружения разбирали для постройки новых зданий. А в XIX столетии его долину застроили сооружениями газовой фабрики.
[Мария Летиция Буонфильи, куратор Большого цирка]:
«Чтобы ещё раз утвердить ценность этого памятника, мы объединились вместе с техническими профессионалами и воссоздали территорию Цирка с максимальной исторической точностью».
При этом здесь продолжают соблюдать меры безопасности. Всем на входе измеряют температуру, а количество посетителей за раз не превышает восьми человек.
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