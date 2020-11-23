«Люди сильнее машин»: в Крыму посоревновались сильнейшие атлеты

Атлеты со всей России в очередной раз продемонстрировали: люди сильнее машин. Именно под таким названием прошли..

Атлеты со всей России в очередной раз продемонстрировали: люди сильнее машин. Именно под таким названием прошли соревнования в Севастополе. Стронгмены состязались в пяти категориях.

Вместо спортивных снарядов для участников подготовили огромные покрышки и кузов старого «Москвича». В одном случае его нужно пронести на плечах. Своеобразным коромыслом служит металлическая балка, прикреплённая к кузову.

Во втором случае «Москвич» превращают в подобие тачки, которую надо толкать вперёд. Силачам также предлагают десять раз перевернуть покрышку весом 100 килограммов. Ещё один гигантский снаряд – 7-тонный эвакуатор с автомобилем на платформе. Его нужно протянуть с помощью каната.

Первое место в соревнованиях занял атлет из Омска Дмитрий Скосырский.

[Дмитрий Скосырский, победитель соревнований]:

«Не прекращал тренироваться ни на один день. Для меня силовой экстрим – не просто образ жизни, это моя жизнь. Поэтому пропустить тренировку я никак не смогу. И соревнования – это показатель всех наработанных результатов, поэтому сейчас пока идём на высоте.

На втором месте Юрий Ракитов из Ростова-на-Дону, а на третьем – Евгений Гавриленко из Саратова.

В этом году соревнования прошли без зрителей. Состязания транслировали по телевидению и в Интернете.

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