Морской бой и футбол: музей в Москве предлагает поиграть на автоматах из прошлого

Забудьте про игровые приставки и компьютер. Эти отечественные игровые автоматы – родом из прошлого века, но..

Забудьте про игровые приставки и компьютер. Эти отечественные игровые автоматы – родом из прошлого века, но дарят ощущения в формате 5D. Развлечение в стиле ретро предлагает музей в Москве. Правило «смотреть и ни к чему не прикасаться» здесь не действует.

[Максим Пинигин, сооснователь музея]:

«Это пользовалось бешенной популярностью. Ко многим автоматам стояли очереди. Я сам помню, что тебе дают три-четыре монеты, ты их потратил и потом ещё час проводишь, смотришь, как другие люди играют. Подсматриваешь в телескоп. В «Морском бое» есть ещё два смотровых окошка, и когда играет один человек, ещё двое могут подсматривать, насколько он точнее тебя подбивает корабли».

Индустрия отечественных игровых автоматов продержалась с 70-х по 90-е годы. Самым первым и самым популярным был «Морской бой». Этот автомат стал и вдохновителем для создателей музея.

За экспонатами ездили в разные города. Забытые и сломанные, они доживали свой век в летних лагерях, домах культуры и иногда даже на военных кафедрах.

Отечественные автоматы делали на 18 секретных оборонных заводах. Всего было выпущено 90 типов. Многие скопированы с зарубежных машин.

[Максим Пинигин, сооснователь музея]:

«Честно говоря, большинство копии. Потому что индустрия в Америке и Японии начала развиваться раньше и была сильнее. Но, может быть, она не так запомнилась американцам и японцам, потому что было множество различных развлечений».

Игровые автоматы выполняли и функции обучения.

[Ксения Зубарева, администратор музея]:

«Почти все автоматы развивают естественным путём мелкую моторику, это нажатие на кнопки; глазомер многие автоматы развивают, скорость реакции и так далее. Вот такие автоматы были нацелены на просвещение о таких тематиках, вроде дорожных знаков и правил дорожного движения».

Сейчас в музее есть 80 рабочих автоматов.

[Екатерина Ермакова, гостья музея]:

«Интересно окунуться в те времена, когда наши родители во всё это играли, для них это было в новинку. И хочется почувствовать эти ощущения и эмоции, которые они получали от этих игровых автоматов».

У музея есть филиал и в Санкт-Петербурге. В общей сложности владельцы собрали 500 экспонатов, часть пока лежит на складе.

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