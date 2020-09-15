Уборка после банкротства компаний стала прибыльным занятием в Южной Корее

Южнокореец Ю Ён Сик за последние годы пробовал открыть несколько компаний. Однако все они оказывались не..

Южнокореец Ю Ён Сик за последние годы пробовал открыть несколько компаний. Однако все они оказывались не очень прибыльными. Впрочем, сейчас он нашёл свою нишу. Он занимается очисткой помещений после обанкротившегося владельца.

Такая услуга в Южной Корее стала очень востребованной на фоне пандемии коронавируса. Каждый день команда Ю Ён Сика снимает вывески и убирает кассовые аппараты закрывшихся парикмахерских, ресторанов и других компаний.

[Ю Ён Сик, предприниматель]:

«Я занимаюсь этим уже 10 лет, и в этом году я очень занят. Заказов в четыре-пять раз больше, чем раньше. Я так загружен, что не успеваю выполнить все заказы».

Сейчас рабочие заняты очисткой помещения, где располагалась частная школа. Её директор была вынуждена закрыться, поскольку учеников стало в четыре раза меньше.

[Ким Да Ын, владелица частной школы]:

«Видя, как разрезают по кусочкам место, в котором я так долго работала, я ощущаю, что моё сердце тоже режут на куски. Мне очень грустно».

Строгие правила социального дистанцирования привели к тому, что розничные продажи в стране идут очень вяло.

[продавщица женской одижды]:

«Я живу здесь 20 лет, но в последнее время мой бизнес оказался в наихудшем положении из-за коронавируса, так же, как и магазин напротив. Его бизнес тоже идёт плохо, он уже переехал в помещение поменьше».

Столы и стулья, которые Ю Ён Сик уберёт, окажутся в магазинах подержанной кухонной утвари. Владелец одного из таких магазинов говорит, что склады, которые раньше были пустыми, теперь заполнены до предела.

[Чо Ге Со, менеджер магазина подержанной кухонной утвари]:

«Товаров секонд-хенд накопилось очень много, но их негде продавать. Коронавирус сказался на нас очень плохо».

В целом из-за пандемии положение мелкого и среднего бизнеса в Южной Кореи резко ухудшилась. Это происходит на фоне развития интернет-продаж, а также повышения арендной платы за помещения и сокращения рабочей недели.

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