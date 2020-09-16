Германия примет 1553 мигранта с греческого острова Лесбос

Германия согласилась принять 1553 мигранта, которые оказались без крыши над головой после пожара в лагере для..

[Хорст Зеехофер, министр внутренних дел Германии]:

«Думаю, все уже поняли, что если Евросоюз не начнёт действовать и не изменит иммиграционную политику, которая начинается на наших внешних границах, тогда Европа будет постоянно сталкиваться с тяжёлыми миграционными кризисами. А этого никто не хочет».

Германия согласилась принять 1553 мигранта, которые оказались без крыши над головой после пожара в лагере для беженцев на греческом острове Лесбос. Берлин объявил, что это жест солидарности с Афинами, которые вынуждены принимать на своей территории тысячи нелегалов из Ближнего Востока, Африки и Азии.

Среди мигрантов, которых примет Германия, будет около 150 подростков, прибывших в Европу без сопровождения. Также она примет 243 ребёнка, которые нуждаются в лечении, и их ближайших родственников.

При этом вопрос нелегальной миграции продолжает разделять Европу на два лагеря. За последние пять лет, после того как Ангела Меркель открыла двери для миллиона 200 тысяч мигрантов, здесь не смогли выработать единой политики в этом вопросе.

Теперь же ситуацию также усугубляет пандемия.

[Хорст Зеехофер, министр внутренних дел Германии]:

«Вы можете видеть, что на решение проблемы в связи с COVID-19 уходят недели. Это затрагивает вопросы безопасности и проверки идентификационных данных людей. Процедура должна быть строгой, а на это нужно время. Именно в этом самое большое отличие от 2015 года. Тогда мы просто открыли границу, и за одну ночь все прибыли в Германию».

После пожара в лагере на Лесбосе около 12 тысяч мигрантов остались без крова. Для них соорудили временный палаточный лагерь, однако многие теперь отказываются туда селиться и устраивают забастовки с требованием отправить их на материк.

В целом на греческих островах в настоящее время проживает около 30 тысяч беженцев. В основном, это граждане Афганистана, Сирии и стран Африки.

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