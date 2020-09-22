Боливийцы чествуют Пачамаму и встречают день весеннего равноденствия

Высоко в Андах боливийские индейцы поднимают ладони к солнцу. Они празднуют весеннее равноденствие и приносят подношения..

[Луис Лимачи, глава общины индейцев]:

«Мы проводим эту церемонию для того, чтобы коронавирус покинул Боливию и никогда не возвращался. Пусть он уходит обратно в Китай». [Леонардо Монтано, замминистра по деколонизации Боливии]:

«В этом священном для нашей страны месте мы просим возродить экономику. Пора её укрепить, потому что эпидемия коронавируса принесла нам экономические проблемы».

Высоко в Андах боливийские индейцы поднимают ладони к солнцу. Они празднуют весеннее равноденствие и приносят подношения богине земли и плодородия Пачамаме. Индейцы также молятся о том, чтобы пандемия закончилась.

Индейцы верят, что Пачамама живёт в горах и заботится обо всех животных, которые там обитают. От неё также зависит, будет ли год урожайным. Чтобы задобрить богиню, ей приносят дары – лекарственные растения, еду и минералы. Место, где складывают подношения, считается священным.

Пачамаму почитают также в Перу, Чили и Аргентине.

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