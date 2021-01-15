В Индонезии произошло землетрясение, десятки погибших

По меньшей мере, 35 человек погибли, сотни пострадали в результате землетрясения в Индонезии. Подземные толчки на..

[Джоко Видодо, президент Индонезии]:

«Я от имени индонезийского правительства и народа Индонезии приношу соболезнования семьям погибших. Я призываю людей сохранять спокойствие и следовать инструкциям местных властей».

По меньшей мере, 35 человек погибли, сотни пострадали в результате землетрясения в Индонезии. Подземные толчки на острове Сулавеси были силой 6,2 балла.

Эпицентр залегал на глубине 10 километров в 6 километрах от города Маджене. После основного землетрясения последовали афтершоки.

В городе Мамуджу повреждено более 60 домов и две гостиницы, разрушены больница и офис губернатора. Несколько человек остаются под завалами.

Угрозы цунами пока нет, но сейсмологи предупреждают, что могут последовать более сильные афтершоки, и тогда может возникнуть большая волна.

Обстановку осложняет эпидемия коронавируса. В последнее время в Индонезии наблюдался всплеск новых случаев заражения.

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