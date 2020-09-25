В консервативном Кандагаре работает первый фитнес-клуб для женщин

В консервативном Кандагаре работает первый в этой афганской провинции женский тренажёрный зал. Его в прошлом году..

[Марьям Дурани, правозащитница]:

«Реакция женщин была очень положительной, потому что им это нужно».

В консервативном Кандагаре работает первый в этой афганской провинции женский тренажёрный зал. Его в прошлом году открыла местная правозащитница Марьям Дурани.

Каждый день заниматься приходит до 50 женщин и девушек. Это и домохозяйки, и работающие женщины.

[Фатима Хашими, посетительница тренажёрного зала]:

«Прихожу сюда не без страха. Все знают, что женщины боятся подобным заниматься. Но с другой точки зрения упражнения полезны для здоровья и поднимают настроение, поэтому мы больше смотрим на то, что нам нравится, и стараемся забыть о страхе».

Инструктора здесь – тоже женщины.

[Сана Джан, тренер]:

«Мне нравится работать здесь, потому что я могу помогать женщинам и сама заниматься спортом. Упражнения полезны для здоровья, а заработанные деньги – большая финансовая помощь моей семье».

Фитнес-клуб вызвал много критики со стороны консервативно настроенных мужчин. Но есть и немало тех, кто выражает поддержку.

[житель Кандагара]:

«Такие занятия полезны для здоровья женщин. Упражнениями даже можно вылечить некоторые болезни. Мы не против таких женских клубов и хотим, чтобы их стало больше».

Правозащитница Марьям Дурани более десяти лет отстаивает права женщин и всех граждан в Афганистане. Она даже основала радиостанцию, благодаря которой может освещать проблемы в обществе. В 2012 году Госдепартамент США удостоил её премии «За мужество».

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