В консервативном Кандагаре работает первый фитнес-клуб для женщин
В консервативном Кандагаре работает первый в этой афганской провинции женский тренажёрный зал. Его в прошлом году..
Дата загрузки: 2020-09-25
[Марьям Дурани, правозащитница]:
«Реакция женщин была очень положительной, потому что им это нужно».
Каждый день заниматься приходит до 50 женщин и девушек. Это и домохозяйки, и работающие женщины.
[Фатима Хашими, посетительница тренажёрного зала]:
«Прихожу сюда не без страха. Все знают, что женщины боятся подобным заниматься. Но с другой точки зрения упражнения полезны для здоровья и поднимают настроение, поэтому мы больше смотрим на то, что нам нравится, и стараемся забыть о страхе».
Инструктора здесь – тоже женщины.
[Сана Джан, тренер]:
«Мне нравится работать здесь, потому что я могу помогать женщинам и сама заниматься спортом. Упражнения полезны для здоровья, а заработанные деньги – большая финансовая помощь моей семье».
Фитнес-клуб вызвал много критики со стороны консервативно настроенных мужчин. Но есть и немало тех, кто выражает поддержку.
[житель Кандагара]:
«Такие занятия полезны для здоровья женщин. Упражнениями даже можно вылечить некоторые болезни. Мы не против таких женских клубов и хотим, чтобы их стало больше».
Правозащитница Марьям Дурани более десяти лет отстаивает права женщин и всех граждан в Афганистане. Она даже основала радиостанцию, благодаря которой может освещать проблемы в обществе. В 2012 году Госдепартамент США удостоил её премии «За мужество».
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