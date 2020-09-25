Фестиваль кукол и марионеток вернулся в испанскую Сеговию

В испанском городе Сеговия проходит международный фестиваль марионеточного искусства «Титиримунди». Его планировали провести в мае, но..

[Мариан Пальма, директор фестиваля]:

«Мы хотим сохранить атмосферу фестиваля на всех площадках. Но прежних ощущений нет, поскольку на улицах не шумно, немноголюдно, нет каруселей, сцен на каждом углу и атмосферы, когда публика перемещается из одной части города в другую».

В испанском городе Сеговия проходит международный фестиваль марионеточного искусства «Титиримунди». Его планировали провести в мае, но отложили из-за пандемии. При этом карантинные меры сохраняются.

Выступления проходят только в закрытых дворах и живописных садах. Число зрителей на спектаклях ограничено. Билетов продано в четыре раза меньше, чем в прошлом году. Большинство участников – испанцы, но также есть артисты из Дании, Чехии, Франции, Аргентины и Мексики.

Чешский кукловод Павел Шмид в своём спектакле рассказывает о времени.

[Павел Шмид, актёр]:

«Мой спектакль – это своего рода лечебная терапия, поскольку я сам не могу наладить отношения со временем. Думаю, другие люди тоже страдают от этого. Спектакль рассказывает о двух братьях: один очень медлительный, а другой всегда торопится. Они пытаются понять, как правильно распределять время и жить с ним в гармонии».

На фестивале проходят спектакли и артистов-комиков.

[Себастьен Гюз, клоун]:

«Очень важно рассмешить людей, но это сложно из-за дистанцирования и, потому что стало меньше зрителей. Но всё проходит очень хорошо». [Сантьяго Бломберг, клоун]:

«Публика – ещё один участник наших спектаклей, поэтому важно, чтобы фестиваль продолжался. Непривычно выступать в условиях карантинных мер, но мы рады быть здесь».

Фестиваль продлится шесть дней. За это время пройдёт 90 театральных и кукольных представлений на 15 площадках Сеговии.

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