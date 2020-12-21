В Токио появились станции для мытья рук и дезинфекции смартфонов

В токийском торговом квартале Гиндза появились станции для мытья рук. Всего здесь установили 20 таких машин...

В токийском торговом квартале Гиндза появились станции для мытья рук. Всего здесь установили 20 таких машин.

Разработчики хотят побудить людей чаще мыть руки, чтобы сдержать распространение коронавируса. Машины не подключены к водопроводу и канализации. Грязная вода проходит трёхступенчатую очистку, после чего её снова можно использовать. 20 литров хватает на то, чтобы руки помыли 500 раз.

[жительница Токио]:

«Если часто пользуешься спиртом, то кожа на руках грубеет. Поэтому я очень признательна за возможность мыть руки водой».

Машина также может продезинфицировать смартфон.

[жительница Токио]:

«Стерилизации смартфонов не хватало. Я постоянно пользуюсь смартфонами, но не осознавала, что плохо их стерилизую. Хорошо, что эта машина напомнила о том, что их нужно содержать в чистоте».

Разработчик поставит 4000 станций для мытья рук разным организациям по всей Японии. В будущем году он планирует выйти на международный рынок.

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