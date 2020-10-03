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Как северокорейцы собирают грибы мацутакэ – местное золото

Как северокорейцы собирают грибы мацутакэ – местное золото

Сезон так называемых сосновых грибов в Северной Корее в самом разгаре. Этот дорогостоящий деликатес до санкций..

Дата загрузки: 2020-10-03

Сезон так называемых сосновых грибов в Северной Корее в самом разгаре. Этот дорогостоящий деликатес до санкций страна официально продавала Китаю и Японии. С началом пандемии из-за закрытых границ прекратилась ещё и неофициальная торговля. Теперь грибы, скорее всего, пойдут только на внутренний рынок.
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