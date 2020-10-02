У Дональда и Мелании Трамп выявили коронавирус

У президента США Дональда Трампа и его супруги Мелании выявили коронавирус. Об этом сам глава Белого..

У президента США Дональда Трампа и его супруги Мелании выявили коронавирус. Об этом сам глава Белого дома сообщил в своём Twitter. Он написал:

«Сегодня наши с Меланией тесты на COVID-19 были положительными. Мы немедленно начинаем процесс карантина и выздоровления. Мы пройдём через это ВМЕСТЕ».

Ранее коронавирус выявили у советника Трампа 31-летней Хоуп Хикс. Она регулярно путешествует с Трампом на президентских самолётах. Так, 29 сентября она и другие его соратники сопровождали его на президентские дебаты в Огайо. 30 сентября они летали на встречу Трампа с избирателями в Миннесоте.

В отношении Хикс президент написал следующее: «Хоуп Хикс, которая так усердно работает без малейшего перерыва, только что получила положительный результат теста на COVID-19. Ужасно!»

Президент США регулярно сдаёт тесты на коронавирус. И в последние недели он стал активно путешествовать по стране, поскольку началась гонка за кресло президента. Выборы намечены на 3 ноября.

В целом США остаются на первом месте в мире по числу выявленных заражённых. В стране их уже более семи миллионов 494 тысяч. Умерших – более 212 тысяч. Что касается статистики по штатам, то больше всего заболевших в Калифорнии. Затем следуют Техас, Флорида и Нью-Йорк.

На пике эпидемии в середине апреля в день в стране от COVID умирало до 2400 человек. Теперь эта цифра колеблется в пределах от 250 до 970 человек. При этом, если в конце июля в США выявляли до 80 тысяч новых случаев в сутки, то сейчас количество сократилось в среднем до 40 тысяч.

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