Турция публикует данные только о новых пациентах с симптомами COVID-19

[Фахреттин Коджа, министр здравоохранения Турции]:

«Не во всех случаях люди болеют. Есть заражённые, у которых вообще нет симптомов, хотя тест и показал положительный результат. Таких людей подавляющее большинство».

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа косвенно признал, что официальные данные о суточном приросте заражённых коронавирусом расходятся с реальными цифрами. Власти публикуют сведения только о пациентах с симптомами.

Согласно официальным данным, в последние недели в Турции число заражённых за сутки стало снижаться. Некоторые политики и медики сомневаются, что это на самом деле так.

Депутат от оппозиционной партии утверждает, что реальное количество новых случаев в 19 раз больше. Он продемонстрировал фотографию, на которой, по его словам, заснята таблица на внутреннем портале Минздрава. Там выкладывают данные лабораторных исследований, и они недоступны общественности.

[Мурат Эмир, депутат]:

«Здесь данные по стране за 10 сентября. Этот документ взят с внутреннего веб-сайта Министерства здравоохранения. Количество тестов – 158 тысяч. Более 128 тысяч отрицательные и более 29 тысяч положительные. Только 10 сентября было 29 тысяч положительных случаев. Однако в тот день министр сообщил лишь о полутора тысячах новых случаев».

Коджа отрицает достоверность этих сведений.

[Фахреттин Коджа, министр здравоохранения Турции]:

«На этой бумаге, которая считается документом, не стоит дата. Кроме того, в нашей компьютерной программе нет такого интерфейса».

Министр здравоохранения также сказал, что все правительственные данные о заражённых коронавирусом верны.

В Турции в общей сложности выявлено 318 тысяч случаев COVID-19, умерли более 8000 человек, почти 280 тысяч выздоровели.

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