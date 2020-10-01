Почти половина аргентинцев оказалась за чертой бедности
Почти половина аргентинцев оказалась за чертой бедности во втором квартале этого года. Пандемия коронавируса нанесла удар..
Дата загрузки: 2020-10-01
Данные представил Католический университет Аргентины. Он сообщает, что к концу июня после месяцев строгого карантина уровень бедности увеличился до 46-47%. В прошлом году его оценивали на уровне 40%.
Так, в период пандемии около 3,5 миллиона аргентинцев лишились работы.
[Агустин Сальвия, исследователь]:
«Пострадали производство, модель создания рабочих мест, самозанятые граждане и даже работающие неофициально. Бедность в целом растёт. Мы все стали немного беднее. В прошлом году мы тоже были бедными, но теперь неравенство стало ещё больше».
В Аргентине минимальная зарплата –193 доллара в месяц. Многие люди, такие как уличный торговец Гильермо Гарай, во время эпидемии полностью лишились заработка.
[Гильермо Гарай, уличный торговец]:
«Я выжил, поскольку меня поддерживала семья. У меня не было возможности чем-то заниматься».
Темпы роста экономики Аргентины во втором квартале сократились на 19,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Аналитики говорят, что из-за падения спроса и объёмов производства в 2020 году в целом ВВП Аргентины может сократиться на 12%.
Особенно сильный удар ощутили небольшие компании, которые производят продукцию для внутреннего рынка. В период строгих карантинных мер они были вынуждены закрыться. Из-за этого во втором квартале уровень безработицы превысил 13%.
При этом недавно Аргентина заключила соглашение с международными кредиторами о реструктуризации внешних долгов объёмом 65 миллиардов долларов. Страну ожидают месяцы строгой экономии.[Андрес Асьяин, экономист]:
«Чтобы выйти из этого экономического кризиса, властям нужно будет проявить большую изобретательность».
Экономисты также считают, что вернуть уровень бедности до 35%, как это было до кризиса, не удастся ни в этом, ни в следующем году.
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