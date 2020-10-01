Почти половина аргентинцев оказалась за чертой бедности во втором квартале этого года. Пандемия коронавируса нанесла удар..

Почти половина аргентинцев оказалась за чертой бедности во втором квартале этого года. Пандемия коронавируса нанесла удар по экономике страны, которая и так переживала серьёзный кризис.

Данные представил Католический университет Аргентины. Он сообщает, что к концу июня после месяцев строгого карантина уровень бедности увеличился до 46-47%. В прошлом году его оценивали на уровне 40%.

Так, в период пандемии около 3,5 миллиона аргентинцев лишились работы.

[Агустин Сальвия, исследователь]:

«Пострадали производство, модель создания рабочих мест, самозанятые граждане и даже работающие неофициально. Бедность в целом растёт. Мы все стали немного беднее. В прошлом году мы тоже были бедными, но теперь неравенство стало ещё больше».

В Аргентине минимальная зарплата –193 доллара в месяц. Многие люди, такие как уличный торговец Гильермо Гарай, во время эпидемии полностью лишились заработка.

[Гильермо Гарай, уличный торговец]:

«Я выжил, поскольку меня поддерживала семья. У меня не было возможности чем-то заниматься».

Темпы роста экономики Аргентины во втором квартале сократились на 19,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Аналитики говорят, что из-за падения спроса и объёмов производства в 2020 году в целом ВВП Аргентины может сократиться на 12%.

Особенно сильный удар ощутили небольшие компании, которые производят продукцию для внутреннего рынка. В период строгих карантинных мер они были вынуждены закрыться. Из-за этого во втором квартале уровень безработицы превысил 13%.

При этом недавно Аргентина заключила соглашение с международными кредиторами о реструктуризации внешних долгов объёмом 65 миллиардов долларов. Страну ожидают месяцы строгой экономии.

[Андрес Асьяин, экономист]:«Чтобы выйти из этого экономического кризиса, властям нужно будет проявить большую изобретательность».

Экономисты также считают, что вернуть уровень бедности до 35%, как это было до кризиса, не удастся ни в этом, ни в следующем году.

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