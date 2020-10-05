В парламент Кыргызстана прошли четыре партии, включая оппозиционную

Избирком Кыргызстана объявил предварительные результаты выборов в парламент, которые прошли 4 октября. За места в однопалатном..

Избирком Кыргызстана объявил предварительные результаты выборов в парламент, которые прошли 4 октября. За места в однопалатном законодательном органе соперничали 16 партий. Необходимый 7-процентный барьер преодолели только четыре.

Наибольшее число голосов набрала партия «Биримдик». От неё баллотировался брат президента Асылбек Жээнбеков.

[Уржан Шильдабекова, председатель ЦИК]:

«Данные по партиям выглядят следующим образом: «Биримдик» – 483 346 голосов, что составляет 24,53 процента».

На втором месте партия «Мекеним Кыргызстан», которая набрала чуть менее 24% голосов. В 120-местный парламент также прошли партия «Кыргызстан» и оппозиционная политическая сила «Бутун Кыргызстан».

Ещё две оппозиционные партии «Бир Бол» и «Ата-Мекен», входившие в состав прошлого созыва, не набрали необходимого количества голосов.

Официальные результаты объявят через 20 дней после голосования. Но три партии уже выразили несогласие с обнародованными данными. Две из них вышли с протестом в центр Бишкека.

За выборами в Кыргызстане наблюдали более 370 представителей ОБСЕ. Они дадут оценку избирательному процессу позже.

Страна с населением в шесть с половиной миллионов человек уже не раз переживала политические потрясения. За последние 15 лет были свергнуты два президента. Ещё одного бывшего главу государства осудили и приговорили к тюремному сроку.

Короткая ссылка на эту страницу: