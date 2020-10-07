Уникальный атолл Альдабра завален рыболовными сетями и шлёпанцами

Атолл Альдабра в Индийском океане находится в сотнях километров от ближайшего населённого пункта. Но пластиковый мусор..

Атолл Альдабра в Индийском океане находится в сотнях километров от ближайшего населённого пункта. Но пластиковый мусор добрался и сюда. Уникальная природа атолла оказалась под серьёзной угрозой.

В прошлом году Оксфордский университет и Фонд Сейшельских островов организовали сбор пластика. Альдабру очистили от 25 тонн мусора, принесённого из океана. Но исследователи говорят, что здесь осталось ещё больше 500 тонн пластиковых отходов.

[Эйприл Берт, исследователь Оксфордского университета]:

«Неприемлемо то, что атолл Альдабра – природное сокровище планеты – завален пластиком. Представьте, если в каком-нибудь известном музее будут горы мусора. Это обесценит картины».

Большая часть мусора на атолле – сети с траулеров, которыми ловят тунца. Защитники природы считают, что рыболовная промышленность должна оплачивать сбор таких отходов.

[Джереми Рэгуин, сотрудник Фонда Сейшельских островов]:

«В итоге круг замкнётся. Если ловля тунца дорого обойдётся для природы, для экосистемы таких мест, как Альдабра, рыболовная отрасль тоже проиграет. Возможно, не сегодня, но в ближайшие годы».

Среди мусора также насчитали примерно 360 тысяч шлёпанцев. На сбор всех отходов нужно потратить 18 часов и почти четыре миллиона евро.

Учёные впервые попытались оценить расходы на очистку от пластика такого отдалённого острова. При этом атолл Альдабра не единственный терпит подобное бедствие.

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