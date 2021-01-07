Очереди в банки и рост цен: на Кубе перешли на единую валюту

Жители Кубы начали новый год с очередей в банки и заминок в магазинах. С 1 января..

Жители Кубы начали новый год с очередей в банки и заминок в магазинах. С 1 января вступила в силу денежная реформа: перестала циркулировать одна из двух валют – конвертируемые песо.

При этом, если раньше власти обещали, что ею можно будет расплачиваться в магазинах ещё полгода, теперь стало ясно, что это не так. Большинство продавцов принимают только национальную валюту. Люди недовольны.

[Карла Пупо, местная жительница]:

«Очереди в банки просто огромные. Думаю, магазинам стоит и дальше принимать конвертируемые песо, чтобы людям было легче обменять деньги». [Лисандра Родригес, местная жительница]:

«Теперь люди, у которых есть конвертируемые песо, когда приходят в магазин, сталкиваются с проблемами. Они не могут расплатиться. Шесть месяцев ещё не прошло, а у нас уже другая валюта. Людям тяжело».

Более трёх десятилетий на Кубе циркулировали две валюты: песо и конвертируемое песо. Последнее было аналогом доллара.

Теперь кубинцы пытаются понять, какие изменения принесла реформа: положительные или отрицательные.

Большинство соглашается, что больше всего беспокоит пятикратное повышение цен на электроэнергию. Это особенно тяжело для частного сектора, который и так сильно пострадал от спада туризма из-за пандемии.

[Оскар Ариас, местный житель]:

«Цены увеличили даже на те товары, на которые не выделяли субсидии. И я не говорю о базовых товарах. Я говорю о тех позициях, которые не должны были подорожать».

Социалистические власти Кубы около 10 лет назад взяли курс на рыночную экономику. Однако реформы застопорились. На фоне американских санкций и неэффективной монетарной политики партийная верхушка пытается сократить зависимость острова от гуманитарной помощи. Сначала он получал её от Советского Союза. Затем – от Венесуэлы.

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