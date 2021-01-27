МВФ улучшил прогноз экономического роста на 2021 год

[Гита Гопинат, шеф-экономист МВФ]:

«Согласно нашей последней оценке глобального экономического роста, в 2021 году он составит 5,5%. Это на три десятых процента выше предыдущего прогноза. В 2022 рост будет более умеренным и, как ожидается, достигнет 4,2%. Повышение объясняется положительным эффектом вакцинации во многих странах, а также фискальной поддержкой, которую предоставляют некоторые правительства, например, в США и Японии».

Международный валютный фонд во вторник улучшил свой прогноз глобального экономического роста в 2021 году. Шеф-экономист МВФ Гита Гопинат также сказала, что в 2020 году спад составит 3,5%. Это на 0,9 процентного пункта выше прогноза в 4,4%, который представили в октябре.

При этом, по словам Гиты Гопинат, итоговые показатели очень неопределённые, поскольку зависят от того, как будут развиваться события в ближайшее время.

[Гита Гопинат, шеф-экономист МВФ]:

«Если будет замедление в вакцинации, если преждевременно прекратят финансовую поддержку, а вирус продолжит мутировать, то результаты могут измениться в худшую сторону».

По словам Гопинат, когда карантинные меры снимут, ожидается рост количества обанкротившихся компаний, и это может сказаться на уязвимой банковской системе.

[Гита Гопинат, шеф-экономист МВФ]:

«И поэтому сейчас очень важно подготовиться к созданию специальных правил внесудебной реструктуризации для решения проблемы роста просроченных кредитов во многих странах».

Из-за пандемии миллионы людей потеряли работу или были отправлены в неоплачиваемый отпуск. По прогнозу МВФ, около 90 миллионов человек в итоге окажутся за чертой крайней бедности уже к концу 2021.

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