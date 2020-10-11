Британская деревня создала свою мобильную сеть
Старая английская деревня обзавелась собственной системой мобильной связи. Устав от отсутствия нормального общения с миром, местные..
Дата загрузки: 2020-10-11
Старая английская деревня обзавелась собственной системой мобильной связи. Устав от отсутствия нормального общения с миром, местные жители взяли дело в свои руки. Теперь 400 человек в отдалённой местности могут пользоваться телефоном и Интернетом.
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