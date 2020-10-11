Британская деревня создала свою мобильную сеть Старая английская деревня обзавелась собственной системой мобильной связи. Устав от отсутствия нормального общения с миром, местные.. Дата загрузки: 2020-10-11

Старая английская деревня обзавелась собственной системой мобильной связи. Устав от отсутствия нормального общения с миром, местные жители взяли дело в свои руки. Теперь 400 человек в отдалённой местности могут пользоваться телефоном и Интернетом.

Короткая ссылка на эту страницу: