Дети в Венесуэле страдают от недоедания

[Марица Ландаета, специалист по питанию, исследователь]:

«В городских районах недоедает 12,6 процента детей, в сельских – 19 процентов. Среди самого бедного населения недоедают 27 из 100 детей. Всё это из-за нехватки еды и доступа к питанию в школах. Играет роль и инфляция».

В Венесуэле – политический кризис, трёхзначный уровень инфляции и нехватка продовольствия. Это сильно сказывается на детском здоровье. Всё больше маленьких венесуэльцев страдают от недоедания и умирают от болезней, которые в нормальных условиях легко поддаются лечению.

Это засушливый департамент Гуахира на границе с Колумбией. Здесь ситуация с детским недоеданием — наиболее серьёзная в стране.

[Марица Гонсалес, жительница Гуахиры]:

«У мужа нет постоянной работы, и на случайных подработках он получает всего 10-20 тысяч боливаров. Этого хватает только на рис». [Валериа Гонсалес, жительница Гуахиры]:

«Очень печально. Хочется плакать, когда вижу, как братья плачут и просят у мамы еды, а она плачет и говорит, что у нас нет денег на еду».

Среди причин дефицита продуктов питания в Венесуэле – отсутствие стимулов к их производству при плановой экономике и неспособность страны их импортировать. В то же время социалистические власти заявляют, что оппозиция с помощью Вашингтона ведёт против них экономическую войну.

Это уже столица Каракас.

[Маерлине Беррион, мать пятерых детей]:

«Едим дважды в день. Днём мои дети питаются в столовой, и иногда поздно вечером мы ужинаем».

В больницах страны не хватает медицинского оборудования. Согласно недавнему опросу, 90% медучреждений не могут нормально ставить диагнозы, в 64% больниц пациентов не кормят. Также не хватает медицинского оборудования. Всё это ведёт к новым детским смертям.

[Марица Ландаета, специалист по питанию, исследователь]:

«Если истощённые дети заражаются инфекцией, у них нет сил ей противостоять. То, с чем легко справляется обычный ребёнок, для них становится сложным испытанием. Когда они обращаются в больницу, у них находят осложнения, и многие умирают из-за респираторных и желудочно-кишечных инфекций. И всему виной — недоедание». [Джессика Магдалено, мама больного мальчика]:

«Здесь недавно умерли пять мальчиков, это меня шокировало. На днях умерли Самуэль и Дилфре. Они играли с моим сыном, мы были как одна семья».

В то же время власти Венесуэлы очень неохотно публикуют данные о детской смертности. Так, вскоре после того как прежний министр здравоохранения озвучил число смертей среди младенцев, его уволили. Врачи в больницах нередко вынуждены скрывать истинные причины гибели детей.