Что происходит на самом большом в мире опреснительном заводе в Саудовской Аравии

Этот гигантский завод по опреснению воды находится в Эль-Джубайле в Саудовской Аравии. И он самый большой..

[Гази аль-Рувайшед, сотрудник компании SWCC]:

«Мы стоим на берегу Персидского залива, и здесь солёная вода поступает на опреснительные установки Джубайля, которые производят 1,4 миллиона кубометров пресной воды в день».

Этот гигантский завод по опреснению воды находится в Эль-Джубайле в Саудовской Аравии. И он самый большой в мире. На него полагаются все саудовские города на побережье Персидского залива, а также – Эр-Рияд, который стоит в 400 километрах отсюда, посреди пустыни.

Но наряду с пользой производство приносит и вред. На каждый литр пресной воды приходится полтора литра насыщенного соляного раствора.

[Месфер аль-Хатами, сотрудник компании SWCC]:

«Это водоотводящий канал с отработанной водой со всего завода. Прежде чем мы сольём воду обратно в море, она пройдёт процесс очистки».

Однако после очистки вода всё равно очень солёная. Попав в море, она опускается на дно, вытесняет кислород и убивает живые организмы, которым трудно приспособиться к новой среде обитания.

Теперь же инженеры хотят добиться того, чтобы полученный при производстве рассол был менее концентрированным. Они также считают, что из морской воды можно извлекать полезные для промышленности вещества, такие как магний и кальций.

[Ахмед аль-Амуди, директор института технологий опреснения]:

«Мы можем извлечь пользу из морской воды, добывая нужные вещества, в том числе соль».

Инновационные технологии на заводе в полном объёме планируют внедрить с мая следующего года. Пока будут извлекать магний и хлорид натрия.

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