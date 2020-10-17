Спорт для тасманских фермеров стал спасением от одиночества

Австралиец Эндрю Дин – овцевод в третьем поколении. Для него жизнь на ферме в Тасмании –..

Австралиец Эндрю Дин – овцевод в третьем поколении. Для него жизнь на ферме в Тасмании – это рай на земле. Но мужчина с детства также идёт бок о бок со спортом.

[Эндрю Дин, житель Тасмании]:

«Мои родители выросли здесь. Папа увлекался крикетом и бадминтоном, поэтому я всегда был вовлечен в общественную жизнь, и это здорово. Были футбольные клубы и тому подобное».

Однако многие жители провинциальных городков и сельских районов часто чувствуют себя одинокими и оторванными от общества. А во время карантина таких людей стало ещё больше.

[Эндрю Дин, житель Тасмании]:

«Некоторые мои знакомые не покидали свои фермы по шесть недель».

Эндрю привлекает людей к занятию спортом и помогает им справиться с психологическим напряжением.

[Эндрю Дин, житель Тасмании]:

«Люди меняются. Они становятся крепче духом, и растёт их уверенность в себе».

Спортивные тренировки также организует ассоциация «Активные фермеры».

[Марджи Херд, тренер]:

«Меня больше всего радует то, что люди общаются, и завязываются хорошие отношения».

Организация Exercise and Sport Science хочет, чтобы в сельских районах работало больше профессиональных тренеров.

[Анита Хобсон-Пауэлл, директор фонда Exercise and Sport Science]:

«На самом деле пока не хватает средств на то, чтобы помочь всем вести активный образ жизни».

Тасманские фермеры также призывают не закрывать профессиональные спортивные клубы, которые опустели, поскольку молодёжь уехала в большие города. В них по-прежнему можно встречаться, чтобы немного позаниматься, пообщаться и отдохнуть.

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