Спорт для тасманских фермеров стал спасением от одиночества
Австралиец Эндрю Дин – овцевод в третьем поколении. Для него жизнь на ферме в Тасмании –..
Дата загрузки: 2020-10-17
Австралиец Эндрю Дин – овцевод в третьем поколении. Для него жизнь на ферме в Тасмании – это рай на земле. Но мужчина с детства также идёт бок о бок со спортом.
[Эндрю Дин, житель Тасмании]:
«Мои родители выросли здесь. Папа увлекался крикетом и бадминтоном, поэтому я всегда был вовлечен в общественную жизнь, и это здорово. Были футбольные клубы и тому подобное».
Однако многие жители провинциальных городков и сельских районов часто чувствуют себя одинокими и оторванными от общества. А во время карантина таких людей стало ещё больше.
[Эндрю Дин, житель Тасмании]:
«Некоторые мои знакомые не покидали свои фермы по шесть недель».
Эндрю привлекает людей к занятию спортом и помогает им справиться с психологическим напряжением.
[Эндрю Дин, житель Тасмании]:
«Люди меняются. Они становятся крепче духом, и растёт их уверенность в себе».
Спортивные тренировки также организует ассоциация «Активные фермеры».
[Марджи Херд, тренер]:
«Меня больше всего радует то, что люди общаются, и завязываются хорошие отношения».
Организация Exercise and Sport Science хочет, чтобы в сельских районах работало больше профессиональных тренеров.
[Анита Хобсон-Пауэлл, директор фонда Exercise and Sport Science]:
«На самом деле пока не хватает средств на то, чтобы помочь всем вести активный образ жизни».
Тасманские фермеры также призывают не закрывать профессиональные спортивные клубы, которые опустели, поскольку молодёжь уехала в большие города. В них по-прежнему можно встречаться, чтобы немного позаниматься, пообщаться и отдохнуть.
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