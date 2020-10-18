Экскурсии и спектакли на жестовом языке: инклюзивный фестиваль в Пушкинском музее

В зале Микеланджело Пушкинского музея – открытая репетиция необычного спектакля. В основе замысла – картина Питера Брейгеля Старшего «Нидерландские пословицы». В постановке заняты неслышащие и слепоглухие актёры.

Это часть Международного инклюзивного фестиваля, в рамках которого в музее проходят экскурсии и мастер-классы, адаптированные для людей с разной формой инвалидности.

[Евгения Киселева, куратор фестиваля]:

«Его идея – расширить восприятие мира, искусства и пригласить к этому всех людей, у которых есть какие-то ограничения по взаимодействию. Мы все оказались в изоляции, в ситуации, которые люди с инвалидностью испытывают каждый день. Люди с инвалидностью – это наши эксперты в изоляции. Они всю жизнь живут так, как мы провели этот год».

А в греческом дворике – экскурсия на жестовом языке. Её проводит Виктория Берлизова – один из самых известных глухих гидов Москвы. Часто неизвестность формата общения порождает ещё большую социальную дистанцию, но благодаря гаджетам это легко преодолеть.

[Виктория Берлизова, экскурсовод]:

«Инвалидность по слуху не очевидна для общества. Единственное, когда человек начинает с тобой разговаривать, ты показываешь, на уши, говоришь ,что не слышишь. Я говорю, что не слышу. Он ещё громче. И ты просишь тогда написать. Многие просто не знают и не понимают, как общаться. А самое простое – написать».

Виктория родилась в семье глухих. Ещё четыре года назад она была домохозяйкой. Сегодня – дипломированный гид по Москве.

[Виктория Берлизова, экскурсовод]:

«Я подумала, что это надо делать ради детей, чтобы дети и глухие дети знакомились с искусством, историей. Для них это очень важно. К сожалению, в школах глухих остаётся эта проблема, когда педагоги не все знают жестовый язык, в основном используется устная речь. Дети быстро устают, не всё понимают, не получают нужный объем информации».

По официальным данным в России насчитывается около 12 миллионов человек с разной формой инвалидности. В их числе почти семь миллионов в возрасте старше 60 лет и около 700 тысяч детей.

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