Как две сестры помогают очистить Бали от пластиковых отходов

Юные сёстры Мелати и Изабель живут на красивом индонезийском острове Бали и уже семь лет очищают..

[Изабель Виджсен, организатор движения]:

«Люди назвали остров райским. Мы постоянно были на природе, на рисовых полях, в горах, но, к сожалению, уже в 10-12 лет куда бы мы ни шли, везде был пластик».

Юные сёстры Мелати и Изабель живут на красивом индонезийском острове Бали и уже семь лет очищают его от пластиковых отходов. Им было 12 и 10 лет соответственно, когда они запустили движение под названием «До свидания, пластиковые пакеты».

После урока истории о знаменитых личностях, таких как леди Диана, сёстры захотели что-нибудь сделать для своего острова. Сначала они запустили петицию с призывом отказаться от полиэтиленовых пакетов. Потом организовали сбор пластиковых отходов. К девочкам присоединились тысячи человек.

[Мелати Виджсен, организатор движения]:

«Мы сказали: «Довольно! Надо что-то делать». Вот как появился проект «До свидания, пластиковые пакеты». Мы решили действовать без бизнес-плана, без стратегии, но с большим энтузиазмом и осознанием того, что мы не можем ждать, пока повзрослеем, и только потом начнём действовать».

Считается, что Индонезия – второй по величине загрязнитель мирового океана пластиком. В прошлом году власти Бали запретили использование полиэтиленовых пакетов. А в ближайшие пять лет правительство страны планирует сократить пластиковые отходы на 70%. К 2040-му году Индонезия хочет добиться, чтобы такого мусора не выбрасывали вообще.

Мелати и Изабель выступили на многих крупных мероприятиях по всему миру, в том числе и на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Они также раздают экологичные сумки и бумажные пакеты, сделанные из вторсырья.

Короткая ссылка на эту страницу: