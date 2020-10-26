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Средневековый городок в Непале празднует «Сикали Джатра»

Средневековый городок в Непале празднует «Сикали Джатра»

В средневековом городке Хокана в Непале проходит яркий фестиваль «Сикали Джатра». Он посвящён богине Сикали. Праздник..

Дата загрузки: 2020-10-26

В средневековом городке Хокана в Непале проходит яркий фестиваль «Сикали Джатра». Он посвящён богине Сикали. Праздник начинается с шествия по всем улицам. Затем участники собираются возле местного храма и проводят религиозные церемонии.

Они наряжаются в мифологические костюмы и танцуют. Яркое представление отображает истории из жизни индуистских божеств.

Местные жители верят, что во время праздника богиня Сикали дарит благополучие тем, кто переживает трудности.

[житель Хоканы]:
«Во время праздника исполняют танцы двух видов. Первый танец изображает поиск чудовища и его уничтожение. Второй посвящён индуистской богине Свастани».

Фестиваль «Сикали Джатра» проходит каждый год в октябре и длится пять дней.

Хокана известна производством горчичного масла. Его используют для массажа и употребляют в пищу.
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