Средневековый городок в Непале празднует «Сикали Джатра»
В средневековом городке Хокана в Непале проходит яркий фестиваль «Сикали Джатра». Он посвящён богине Сикали. Праздник..
Дата загрузки: 2020-10-26
Они наряжаются в мифологические костюмы и танцуют. Яркое представление отображает истории из жизни индуистских божеств.
Местные жители верят, что во время праздника богиня Сикали дарит благополучие тем, кто переживает трудности.
[житель Хоканы]:
«Во время праздника исполняют танцы двух видов. Первый танец изображает поиск чудовища и его уничтожение. Второй посвящён индуистской богине Свастани».
Фестиваль «Сикали Джатра» проходит каждый год в октябре и длится пять дней.
Хокана известна производством горчичного масла. Его используют для массажа и употребляют в пищу.
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