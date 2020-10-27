Глава компании и начальник тюрьмы: в Китае совмещают две должности В Китае генеральные менеджеры некоторых компаний одновременно являются начальниками местных тюрем. И «сотрудники» таких компаний не.. Дата загрузки: 2020-10-27

В Китае генеральные менеджеры некоторых компаний одновременно являются начальниками местных тюрем. И «сотрудники» таких компаний не обычные люди. Это заключённые, включая узников совести, которых принуждают к рабскому труду.

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