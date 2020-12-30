Почти час под лавиной: воспоминания одного выжившего

В обычной жизни Фульвио Джованнини работает экспертом по устойчивости зданий. Но его настоящая страсть – это..

В обычной жизни Фульвио Джованнини работает экспертом по устойчивости зданий. Но его настоящая страсть – это горы. 54-летний итальянец продолжает возвращаться в них снова и снова, несмотря на то, что недавно ему пришлось пережить.

Это случилось 14 декабря 2019 года. В то время Фульвио был на склоне горы с двумя другими лыжниками.

[Фульвио Джованнини, выживший под лавиной]:

«Я повернулся и посмотрел вверх. В тот момент увидел, как срывается лавина. Я стоял ниже, поэтому быстро огляделся, чтобы найти место, где можно спрятаться. Но это была лавина снежного пласта, снег поплыл прямо у меня под ногами. Она была прямо подо мной. Когда я увидел стену снега, которая на меня шла, я сказал себе: «Ну всё, приехали»».

Считается, что больше всего шансов выжить под лавиной у тех, кого откапывают в течение 15 минут. Фульвио провёл под снегом около 50 минут.

[Фульвио Джованнини, выживший под лавиной]:

«Я не мог пошевелиться, меня зажало как в бетоне. Единственное, что я мог сделать, это немного кивнуть головой. Я увидел, что сквозь снег просачивается свет, и подумал: «О, мне повезло, я вижу свет». Это дало мне немного надежды».

На помощь прибыла спасательная команда на вертолётах. Лыжника нашли, поскольку при нём был специальный датчик. Также помогали обученные собаки. При этом мужчина выписался из больницы вскоре после того, как его туда доставили. Он почти не пострадал. Было лишь небольшое переохлаждение.

[Фульвио Джованнини, выживший под лавиной]:

«Противостоять лавине просто невозможно. Это огромная сила, которую невозможно обуздать. Мне повезло. На меня нашла лавина, но я постоянно то попадал под снег, то выходил на поверхность, глубоко под снег не опустился. Но правда в том, что вы ничего не сможете с этим сделать».

Несмотря на всё, что ему пришлось пережить, Фульвио уже на следующий день пришёл на место схода лавины. Говорит, что это помогло ему убрать страх перед горами. Он по-прежнему катается и не собирается отказываться от любимого хобби.

[Фульвио Джованнини, выживший под лавиной]:

«Я так люблю горы. Несмотря на то, что случилось, меня всё равно постоянно к ним тянет».

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