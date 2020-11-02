«Мы не подопытные кролики»: бразильцы протестуют против китайской вакцины от COVID
«Мы не подопытные кролики». С такими плакатами вышли на митинг сотни жителей Сан-Паулу. Они протестуют против..
Дата загрузки: 2020-11-02
[Андре Петрус, организатор протеста]:
«Мы против Жуана Дории – авторитарного посла Китая. Теперь он хочет развернуть принудительную вакцинацию. Такого нет нигде в мире. Даже в Китае не принуждают прививаться».
Ранее Минздрав страны объявил о планах закупить 46 миллионов доз китайской вакцины CoronaVac. Сейчас она проходит третью фазу клинических испытаний в Бразилии, Индонезии и Турции. Президент Жаир Болсонару отменил сделку, объяснив это тем, что не хочет делать из бразильцев подопытных кроликов. Для федерального правительства в приоритете вакцина AstraZeneca англо-шведской фармацевтической компании.
[протестующий]:
«Я не против вакцины. Я против того, как её производят и распространяют. К сожалению, испытания ещё не закончены».
Вакцина CoronaVac – инактивированная, то есть содержит убитый вирус. У таких препаратов высок риск возникновения аллергии и других побочных эффектов.
Бразилия стоит на третьем месте в мире по количеству заражений коронавирусом и на втором – по числу умерших. В общей сложности в стране зарегистрированы пять с половиной миллионов случаев COVID-19, скончались более 160 тысяч человек.
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