«Мы не подопытные кролики»: бразильцы протестуют против китайской вакцины от COVID

«Мы не подопытные кролики». С такими плакатами вышли на митинг сотни жителей Сан-Паулу. Они протестуют против..

[Андре Петрус, организатор протеста]:

«Мы против Жуана Дории – авторитарного посла Китая. Теперь он хочет развернуть принудительную вакцинацию. Такого нет нигде в мире. Даже в Китае не принуждают прививаться».

«Мы не подопытные кролики». С такими плакатами вышли на митинг сотни жителей Сан-Паулу. Они протестуют против планов правительства штата сделать обязательной вакцинацию китайским препаратом от COVID. Губернатор Жуан Дория надеется получить одобрение регулирующих органов к концу года и начать прививать людей в январе.

Ранее Минздрав страны объявил о планах закупить 46 миллионов доз китайской вакцины CoronaVac. Сейчас она проходит третью фазу клинических испытаний в Бразилии, Индонезии и Турции. Президент Жаир Болсонару отменил сделку, объяснив это тем, что не хочет делать из бразильцев подопытных кроликов. Для федерального правительства в приоритете вакцина AstraZeneca англо-шведской фармацевтической компании.

[протестующий]:

«Я не против вакцины. Я против того, как её производят и распространяют. К сожалению, испытания ещё не закончены».

Вакцина CoronaVac – инактивированная, то есть содержит убитый вирус. У таких препаратов высок риск возникновения аллергии и других побочных эффектов.

Бразилия стоит на третьем месте в мире по количеству заражений коронавирусом и на втором – по числу умерших. В общей сложности в стране зарегистрированы пять с половиной миллионов случаев COVID-19, скончались более 160 тысяч человек.

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