Юристы Дональда Трампа обещают доказать его победу
Несмотря на то, что крупные СМИ США называют Джо Байдена избранным президентом, по факту выборы в..
Дата загрузки: 2020-11-20
Команда юристов Дональда Трампа в четверг сделала заявление о том, что президент победил с большим отрывом, и что его адвокаты собираются это доказать.
Они объявили, что собрали огромную базу свидетельств под присягой и доказательств махинаций, и что все бумаги передаются в суд.
[Руди Джулиани, юрист Дональда Трампа]:
«Это не фальсификации в каком-то одном штате. Схема повторяется в ряде штатов, почти одна и та же схема. И любой опытный прокурор предположит, что это был централизованный план по применению разных методов махинаций, с упором на большие города, особенно на города, контролируемые демократами, и особенно на города с длинной историей коррупции. Случаев махинаций только в Филадельфии хватит на целую библиотеку».
По словам юристов, использовали не только фальшивые бюллетени, якобы отправленные по почте. Также в ход пошли машины для голосования, с помощью которых, как предполагается, переносили голоса от Трампа Байдену. Подобные использовали в Венесуэле во время избрания Уго Чавеса.
Внимание пока сосредоточено на нескольких штатах. Так, в Джорджии пересчёт голосов подвергается критике. Многие наблюдатели от республиканцев дали свидетельства под присягой о ряде нарушений.
Например, пересчёт бюллетеней, высланных по почте, проходит без проверки подписей. Это означает, что, если имел место вброс голосов, то выявить это невозможно. Кроме того, в ходе пересчёта наблюдатели заметили коробки с бюллетенями, на которых не было обозначений о том, откуда они прибыли, а также не было привычных сгибов на бумаге, которые появляются, когда бюллетень складывают и вкладывают в конверт.
Теперь команда Трампа пытается недопустить сертификации результатов голосования в этом штате.
Между тем, избирательная комиссия в штате Висконсин согласилась на частичный пересчёт. Там штаб Трампа подал петицию на аудит в округах Милуоки и Дейн. По мнению юристов, там незаконно отменяли и подавали бюллетени для заочного голосования.
А в штате Мичиган лидер Сената от правящей партии призвал к независимому аудиту на фоне масштабных махинаций. Ранее два республиканских члена комиссии из округа Уэйн, проверяющей правильность результатов выборов, объявили, что подверглись угрозам и давлению за отказ сертифицировать результаты. Из-за этого они согласились. Однако позже объявили, что отказываются от своего решения.
Одному из членов комиссии даже звонил президент Трамп, чтобы удостовериться, что она и её семья находятся в безопасности.
Что касается Джо Байдена, то он назвал попытки Дональда Трампа оспорить результаты выборов абсолютно безответственными.
Напомним, в прошлые выходные сотни тысяч человек участвовали в Вашингтоне в акции под названием Stop the Steal – «Остановите кражу», призывая провести расследования всех махинаций на выборах. Подобные акции также прошли в 50 штатах США.
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