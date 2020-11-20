Юристы Дональда Трампа обещают доказать его победу

Несмотря на то, что крупные СМИ США называют Джо Байдена избранным президентом, по факту выборы в..

Несмотря на то, что крупные СМИ США называют Джо Байдена избранным президентом, по факту выборы в стране далеки от завершения. В нескольких штатах продолжаются судебные разбирательства и пересчёты голосов. Также появляются всё новые свидетельства масштабных фальсификаций.

Команда юристов Дональда Трампа в четверг сделала заявление о том, что президент победил с большим отрывом, и что его адвокаты собираются это доказать.

Они объявили, что собрали огромную базу свидетельств под присягой и доказательств махинаций, и что все бумаги передаются в суд.

[Руди Джулиани, юрист Дональда Трампа]:

«Это не фальсификации в каком-то одном штате. Схема повторяется в ряде штатов, почти одна и та же схема. И любой опытный прокурор предположит, что это был централизованный план по применению разных методов махинаций, с упором на большие города, особенно на города, контролируемые демократами, и особенно на города с длинной историей коррупции. Случаев махинаций только в Филадельфии хватит на целую библиотеку».

По словам юристов, использовали не только фальшивые бюллетени, якобы отправленные по почте. Также в ход пошли машины для голосования, с помощью которых, как предполагается, переносили голоса от Трампа Байдену. Подобные использовали в Венесуэле во время избрания Уго Чавеса.

Внимание пока сосредоточено на нескольких штатах. Так, в Джорджии пересчёт голосов подвергается критике. Многие наблюдатели от республиканцев дали свидетельства под присягой о ряде нарушений.

Например, пересчёт бюллетеней, высланных по почте, проходит без проверки подписей. Это означает, что, если имел место вброс голосов, то выявить это невозможно. Кроме того, в ходе пересчёта наблюдатели заметили коробки с бюллетенями, на которых не было обозначений о том, откуда они прибыли, а также не было привычных сгибов на бумаге, которые появляются, когда бюллетень складывают и вкладывают в конверт.

Теперь команда Трампа пытается недопустить сертификации результатов голосования в этом штате.

Между тем, избирательная комиссия в штате Висконсин согласилась на частичный пересчёт. Там штаб Трампа подал петицию на аудит в округах Милуоки и Дейн. По мнению юристов, там незаконно отменяли и подавали бюллетени для заочного голосования.

А в штате Мичиган лидер Сената от правящей партии призвал к независимому аудиту на фоне масштабных махинаций. Ранее два республиканских члена комиссии из округа Уэйн, проверяющей правильность результатов выборов, объявили, что подверглись угрозам и давлению за отказ сертифицировать результаты. Из-за этого они согласились. Однако позже объявили, что отказываются от своего решения.

Одному из членов комиссии даже звонил президент Трамп, чтобы удостовериться, что она и её семья находятся в безопасности.

Что касается Джо Байдена, то он назвал попытки Дональда Трампа оспорить результаты выборов абсолютно безответственными.

Напомним, в прошлые выходные сотни тысяч человек участвовали в Вашингтоне в акции под названием Stop the Steal – «Остановите кражу», призывая провести расследования всех махинаций на выборах. Подобные акции также прошли в 50 штатах США.

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