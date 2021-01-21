Джо Байдена привели к присяге: какими были его первые указы

В Вашингтоне прошла церемония инаугурации 46-го президента США Джо Байдена. Вместе с ним присягу приняла и..

В Вашингтоне прошла церемония инаугурации 46-го президента США Джо Байдена. Вместе с ним присягу приняла и вице-президент Камала Харрис. На церемонии присутствовало ограниченное число зрителей. Объяснили это пандемией. Вместо людей лужайка перед Белым домом была заполнена американскими флагами.

Новая президентская администрация уже объявила ряд указов. В первый день Байден подписал 17 распоряжений, включая обязательное ношение масок и возвращение США в Парижское климатическое соглашение.

Теперь маски и социальная дистанция будут обязательными на территории федеральных учреждений. Байден также назначил координатора по вопросам пандемии, который создаст команду при Совете национальной безопасности США.

При Трампе эту функцию выполнял вице-президент Майк Пенс, возглавляя оперативную рабочую группу противостояния коронавирусу.

Байден также подписал указ, согласно которому США в течение 30 дней должны вернуться в Парижское климатическое соглашение. Трамп вывел страну из этого договора в ноябре 2020 года. Он отметил, что оно было настоящей катастрофой для экономики США и устанавливало слишком мягкие правила для коммунистического Китая и его объёмов выбросов СО2.

Президент также отменил разрешение на строительство нефтепровода Keystone XL и выдачу разрешений на добычу нефти и газа в Арктике.

Ещё одним решением Байдена стал возврат США во Всемирную организацию здравоохранения. Ранее Трамп вывел страну из ВОЗ, раскритиковав организацию за то, что она помогала Китаю скрывать масштабы эпидемии.

Среди других указов Байдена – заморозка строительства стены на южной границе США и снятие ограничений на въезд, которые Трамп принял в рамках противостояния терроризму. Они действовали в отношении граждан Эритреи, Ирана, Кыргызстана, Ливии, Мьянмы, Нигерии, Северной Кореи, Сомали, Судана, Сирии, а также Танзании, Венесуэлы и Йемена.

Наконец, Байден принял меры, чтобы продвигать «расовое равенство». Его инициатива основана на марксистской критической теории, которая подразумевает равенство результатов.

Концепция делит общество на группы на основе расы, пола, сексуальной ориентации и других факторов. При этом теория определяет, какие группы угнетаются и какие являются угнетателями.

Сам Дональд Трамп и его супруга Мелания записали обращения к своим сторонникам и уехали в свою частную резиденцию во Флориде. На инаугурации Байдена они не присутствовали.

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