Как четверо мальчиков защитили 75-летнюю женщину от тюрьмы

Джерри Саттл была отправлена повестка в суд из-за высокой травы во дворе. Согласно закону штата Техас, высота газонной травы не должна превышать 45 см. Женщина не знала об этом законе.

75-летняя женщина не получила письма и поэтому не пришла. Неявка в суд привела к выдаче ордера на арест женщины. Четверо мальчиков услышали об этом и решили помочь. «Мы её не знали. Но ей 75 лет, и траву она косить не может. Это была наша небольшая помощь», – сказал один из мальчиков.