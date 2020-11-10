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Как четверо мальчиков защитили 75-летнюю женщину от тюрьмы

Как четверо мальчиков защитили 75-летнюю женщину от тюрьмы
Как четверо мальчиков защитили 75-летнюю женщину от тюрьмы

Джерри Саттл была отправлена повестка в суд из-за высокой травы во дворе. Согласно закону штата Техас, высота газонной травы не должна превышать 45 см. Женщина не знала об этом законе.

75-летняя женщина не получила письма и поэтому не пришла. Неявка в суд привела к выдаче ордера на арест женщины. Четверо мальчиков услышали об этом и решили помочь. «Мы её не знали. Но ей 75 лет, и траву она косить не может. Это была наша небольшая помощь», – сказал один из мальчиков.

Жара стояла свыше 30 градусов. Мальчики старались выкосить траву газонокосилками, им на помощь пришли взрослые, и работа пошла быстрее. Траву скосили за два часа. Проблема Джерри была решена.

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