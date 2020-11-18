Сибирский студент забирается на берёзу, чтобы обучаться онлайн

Молодой сибиряк Алексей, как и другие студенты Омской области, перешёл на онлайн-обучение из-за карантинных мер. Но..

Молодой сибиряк Алексей, как и другие студенты Омской области, перешёл на онлайн-обучение из-за карантинных мер. Но посещать видеозанятия он может только взобравшись на высокую берёзу. В деревне Станкевичи, где живёт юноша, выйти в Интернет проблематично.

В связи с этим студент недавно записал видеообращение к губернатору. На TikTok его просмотрели почти два миллиона раз.

[Алексей Дудоладов, житель деревни Станкевичи]:

«Дома у меня есть Интернет, но только 2G. К сожалению, я не могу выйти в образовательную среду, потому что он не грузит, и мне приходится ходить в лес – 300 метров от деревни – и забираться на берёзу. Тут высота восемь метров. Сейчас я примерно на такой высоте. И выхожу в Zoom для того, чтобы пообщаться с преподавателями».

Алексей учится в Омском институте водного транспорта. Кроме того, он популярный блогер. Выкладывает на TikTok смешные видео о жизни в деревне. С подписчиками также общается с восьмиметровой берёзы.

[Алексей Дудоладов, житель деревни Станкевичи]:

«Берёза, потому что это рядом с домом. На самом деле, это ещё и символ России. С берёзы не падал, а вот с осины пришлось один раз упасть».

Между тем на обращение к губернатору отреагировали и власти. В деревню приезжали сотрудники регионального министерства промышленности, связи и других ведомств. После проверок и замеров они посоветовали студенту ловить Интернет у домов соседей, которые стоят повыше, или у дороги. Рекомендации чиновников юноше не понравились.

Позже местная администрация предложила отвозить Алексея в школу соседнего села, где есть Интернет. Также для него разработали индивидуальный план обучения. Ну а студент надеется, что в будущем и в отдалённых деревнях появится хорошая связь.

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