Число жертв урагана «Йота» в Центральной Америке продолжает расти

Число жертв урагана «Йота» в Центральной Америке возросло до девяти, также много пропавших без вести. «Йота»..

Число жертв урагана «Йота» в Центральной Америке возросло до девяти, также много пропавших без вести. «Йота» стал сильнейшим в истории ураганом, ударившим по Колумбии, Никарагуа и Гондурасу. При том, что регион ещё не восстановился после урагана «Эта», который бушевал там две недели назад.

На Гондурас «Йота» обрушился в понедельник, принеся ветры скоростью до 250 километров в час и срывая крыши с домов. Во вторник он ослаб до тропического шторма, но сильные дожди продолжаются. Президент страны предупредил, что худшее ещё впереди.

[Хуан Орландо Эрнандес, президент Гондураса]:

«Мы должны быть готовы и соблюдать дисциплину, потому что даже при том, что ураган превратился в шторм, ветер всё равно достаточно сильный, чтобы валить деревья и линии электропередачи, наносить ущерб домам и коммуникационным линиям. Также ожидается много дождей, из-за чего реки могут выйти из берегов. Наводнения уже начались во многих частях страны».

Некоторые районы Гондураса остаются отрезанными от внешнего мира.

[местный житель]:

«Всё затоплено, ситуация ужасная. Здесь царит страх, нет способа пересечь реку. Все очень напряжены, и некуда идти».

Около 80 тысяч человек были эвакуированы. Организовано около 600 эвакуационных центров.

[Хосе Эррера, эвакуированный]:

«Нам некуда было бежать. Здесь, в эвакуационном центре, мы в порядке. На голову ничего не льёт. Будем оставаться здесь, пока позволяет Бог».

Ещё около 13 тысяч эвакуироваться не смогли.

[местная жительница]:

«Нам некуда идти. Надеюсь, Господь будет милостив к нам, ураган не ударит по нам слишком сильно и ослабнет».

По данным метеорологов, в некоторых регионах Гондураса может выпасть до 76 сантиметров осадков.

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