Число жертв урагана «Йота» в Центральной Америке продолжает расти
Число жертв урагана «Йота» в Центральной Америке возросло до девяти, также много пропавших без вести. «Йота»..
Дата загрузки: 2020-11-18
На Гондурас «Йота» обрушился в понедельник, принеся ветры скоростью до 250 километров в час и срывая крыши с домов. Во вторник он ослаб до тропического шторма, но сильные дожди продолжаются. Президент страны предупредил, что худшее ещё впереди.
[Хуан Орландо Эрнандес, президент Гондураса]:
«Мы должны быть готовы и соблюдать дисциплину, потому что даже при том, что ураган превратился в шторм, ветер всё равно достаточно сильный, чтобы валить деревья и линии электропередачи, наносить ущерб домам и коммуникационным линиям. Также ожидается много дождей, из-за чего реки могут выйти из берегов. Наводнения уже начались во многих частях страны».
Некоторые районы Гондураса остаются отрезанными от внешнего мира.
[местный житель]:
«Всё затоплено, ситуация ужасная. Здесь царит страх, нет способа пересечь реку. Все очень напряжены, и некуда идти».
Около 80 тысяч человек были эвакуированы. Организовано около 600 эвакуационных центров.
[Хосе Эррера, эвакуированный]:
«Нам некуда было бежать. Здесь, в эвакуационном центре, мы в порядке. На голову ничего не льёт. Будем оставаться здесь, пока позволяет Бог».
Ещё около 13 тысяч эвакуироваться не смогли.
[местная жительница]:
«Нам некуда идти. Надеюсь, Господь будет милостив к нам, ураган не ударит по нам слишком сильно и ослабнет».
По данным метеорологов, в некоторых регионах Гондураса может выпасть до 76 сантиметров осадков.
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