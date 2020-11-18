Квоты на вылов рыбы – один из камней преткновения в торговых отношениях после «брексита»

Вопрос о квотах на вылов рыбы оказался одним из основных препятствий в переговорах о торговых взаимоотношениях..

Вопрос о квотах на вылов рыбы оказался одним из основных препятствий в переговорах о торговых взаимоотношениях между Великобританией и Европейским союзом.

В 2019 году рыболовство обеспечило всего 0,03% объема британской экономики. Однако это по-прежнему волнующая тема, поскольку многие жители страны, которые поддерживают «брексит», видят в этой сфере символ восстановления суверенитета Великобритании.

В сочетании с переработкой рыбы и моллюсков этот сектор составляет 0,1% ВВП Великобритании.

Впрочем, если страна так и не заключит торговую сделку с блоком, то продажи объёмом около триллиона долларов окажутся под угрозой. Им начнут препятствовать пошлины и сокращение цепи поставок.

Помимо квот, есть и другие спорные вопросы. Так, переговоры застопорились на правилах государственных дотаций и путях урегулирования будущих споров.

Ситуацию усложняет и положение премьер-министра Великобритании. Он был вынужден отправиться в самоизоляцию и в течение двух недель будет работать через Zoom из своей резиденции на Даунинг-стрит.

Изолироваться пришлось после того, как COVID выявили у депутата Ли Андерсона, который присутствовал на 35-минутной встрече с премьером.

Когда в марте Джонсон заразился COVID-19, его отправили на лечение в больницу, где он находился в палате интенсивной терапии. Позже он сказал, что в тот период боролся за свою жизнь.

31 декабря истекает срок переходного периода «брексита». Именно к этому времени обе стороны пытаются заключить торговое соглашение. Теперь главе британского правительства придётся проявлять искусство дипломатии онлайн и пытаться добиться договорённостей за считанные недели.

Впрочем, Джонсон ранее говорил, что вероятен выход из ЕС и без торгового соглашения. Тогда отношения между сторонами будут регулировать правила ВТО.

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