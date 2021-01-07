Уральские дайверы поднимают со дна Тобола кости вымерших животных
Древние кости вымерших животных поднимают дайверы со дна реки Тобол на окраине уральского города Курган. Палеонтологи..
Дата загрузки: 2021-01-07
Древние кости вымерших животных поднимают дайверы со дна реки Тобол на окраине уральского города Курган. Палеонтологи и ныряльщики дайв-центра «Тритон» уже больше десяти лет проводят такие совместные научные экспедиции.
[Ярослав Макаров, палеонтолог]:
«Объяснение одно, что здесь зимой видимость, прозрачность воды гораздо лучше, нежели летом либо осенью».
В Кургане стоят 20-градусные морозы, и река затянулась льдом. Дайверам приходится нырять на глубину три метра. Однако зимой им всё равно легче, чем в другое время года. Река мелеет, а течение замедляется.
[дайвер]:
«Нет большего удовольствия, чем преодолеть такие трудности и увидеть то, что до тебя не видел ни один человек – артефакты возрастом десятки тысяч, миллионы лет. Это редкое удовольствие и азарт».
Ныряльщики достали уже почти два десятка окаменелых костей.
[Ярослав Макаров, палеонтолог]:
«Из редких находок здесь как раз попалась косточка пещерного льва – большая редкость и тогда, тем более сейчас».
Есть и другие уникальные находки – окаменевшие зубы акул и скатов.
В доисторические времена эту территорию покрывало крупное шельфовое море. Теперь от него осталось Тургайское море, также известное как Западно-Сибирское.
Древние кости на дне Тобола обнаружили в 2004 году. Предполагается, что участок с окаменелостями протянулся на один километр. Дайверы находят здесь останки шерстистых носорогов и мамонтов, древних быков и лошадей и даже инструменты, которым пользовались древние люди.
Все находки исследуют в Российской академии наук, а потом передают уральским музеям.
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