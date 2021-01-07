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Уральские дайверы поднимают со дна Тобола кости вымерших животных

Уральские дайверы поднимают со дна Тобола кости вымерших животных

Древние кости вымерших животных поднимают дайверы со дна реки Тобол на окраине уральского города Курган. Палеонтологи..

Дата загрузки: 2021-01-07

Древние кости вымерших животных поднимают дайверы со дна реки Тобол на окраине уральского города Курган. Палеонтологи и ныряльщики дайв-центра «Тритон» уже больше десяти лет проводят такие совместные научные экспедиции.

[Ярослав Макаров, палеонтолог]:
«Объяснение одно, что здесь зимой видимость, прозрачность воды гораздо лучше, нежели летом либо осенью».

В Кургане стоят 20-градусные морозы, и река затянулась льдом. Дайверам приходится нырять на глубину три метра. Однако зимой им всё равно легче, чем в другое время года. Река мелеет, а течение замедляется.

[дайвер]:
«Нет большего удовольствия, чем преодолеть такие трудности и увидеть то, что до тебя не видел ни один человек – артефакты возрастом десятки тысяч, миллионы лет. Это редкое удовольствие и азарт».

Ныряльщики достали уже почти два десятка окаменелых костей.

[Ярослав Макаров, палеонтолог]:
«Из редких находок здесь как раз попалась косточка пещерного льва – большая редкость и тогда, тем более сейчас».

Есть и другие уникальные находки – окаменевшие зубы акул и скатов.

В доисторические времена эту территорию покрывало крупное шельфовое море. Теперь от него осталось Тургайское море, также известное как Западно-Сибирское.

Древние кости на дне Тобола обнаружили в 2004 году. Предполагается, что участок с окаменелостями протянулся на один километр. Дайверы находят здесь останки шерстистых носорогов и мамонтов, древних быков и лошадей и даже инструменты, которым пользовались древние люди.

Все находки исследуют в Российской академии наук, а потом передают уральским музеям.
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