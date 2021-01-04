Трогательная методика купания младенцев распространилась по миру

Некоторые младенцы плачут, когда принимают ванну. Как избежать стресса у новорождённых во время купания, придумала французская медсестра Соня Рошель.

Она разработала ванну «Талассо» и методику купания малышей. Во время принятия тёплой ванны рот и глаза детей находятся над водой. В течение 15 минут младенцам делают массаж без использования гелей, мыла и кремов. Таким образом, создаются условия, напоминающие пребывание в утробе матери. Малыши чувствуют себя более расслабленными.