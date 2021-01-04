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Трогательная методика купания младенцев распространилась по миру

Трогательная методика купания младенцев распространилась по миру
Трогательная методика купания младенцев распространилась по миру

Некоторые младенцы плачут, когда принимают ванну. Как избежать стресса у новорождённых во время купания, придумала французская медсестра Соня Рошель.

Она разработала ванну «Талассо» и методику купания малышей. Во время принятия тёплой ванны рот и глаза детей находятся над водой. В течение 15 минут младенцам делают массаж без использования гелей, мыла и кремов. Таким образом, создаются условия, напоминающие пребывание в утробе матери. Малыши чувствуют себя более расслабленными.

Во время купания звучит успокаивающая музыка. Смотрите трогательное видео купания новорождённых брата и сестры, которым всего несколько дней.

Методика купания новорождённых получила название Thalasso Bain Bébé и с 90-годов прошлого века распространилась по миру.

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