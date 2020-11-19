Сибирский студент выходит в Интернет, забираясь на берёзу Сибирский студент из отдалённой деревни в Омской области вынужден выходить в Интернет, забираясь на высокую берёзу... Дата загрузки: 2020-11-19

Сибирский студент из отдалённой деревни в Омской области вынужден выходить в Интернет, забираясь на высокую берёзу. Из-за карантинных мер обучение перевели в онлайн-режим. Но студент не может заниматься из дома, поскольку Интернет-связь там очень плохая.

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