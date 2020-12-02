В Индию доставили российскую вакцину «Спутник V» для клинических испытаний
Российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V» доставили из Москвы в Нью-Дели. Индийская фармацевтическая компания Dr. Reddy`s..
Дата загрузки: 2020-12-02
В Индии проведут вторую и третью фазу клинических испытаний. Специалисты будут исследовать иммуногенность и безопасность вакцины.
Соглашение заключили в сентябре. Если после испытаний индийский регулятор одобрит вакцину, то Россия поставит в страну 100 миллионов доз «Спутника V».
Препарат разработали специалисты научного исследовательского центра имени Гамалеи. Вакцина была зарегистрирована российскими властями в августе. Она состоит из двух доз, которые нужно вводить с интервалом в три недели.
Москва и её зарубежные партнёры планируют в следующем году сделать более миллиарда доз «Спутника V». На международном рынке стоимость полной вакцины будет менее 20 долларов США.
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