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Карантинные куртки для авиаперелётов придумали на Тайване

Карантинные куртки для авиаперелётов придумали на Тайване

Тайваньская компания создала куртки, которые защищают большую часть тела от попадания коронавируса. Такая одежда предназначена для..

Дата загрузки: 2020-11-26

Тайваньская компания создала куртки, которые защищают большую часть тела от попадания коронавируса. Такая одежда предназначена для авиапутешественников. Показ защитных курток провели во время «рейса в никуда» над Тайванем.
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