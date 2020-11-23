Карантинные куртки для авиаперелётов придумали на Тайване Тайваньская компания создала куртки, которые защищают большую часть тела от попадания коронавируса. Такая одежда предназначена для.. Дата загрузки: 2020-11-26

Тайваньская компания создала куртки, которые защищают большую часть тела от попадания коронавируса. Такая одежда предназначена для авиапутешественников. Показ защитных курток провели во время «рейса в никуда» над Тайванем.

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