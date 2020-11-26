100-летнего ветерана завалили открытками со всей Великобритании Ветеран Второй мировой войны из Великобритании был в депрессии из-за плохого здоровья и изолированности в период.. Дата загрузки: 2020-11-27

Ветеран Второй мировой войны из Великобритании был в депрессии из-за плохого здоровья и изолированности в период карантина. Но всё изменилось, когда о его столетнем юбилее узнали в соцсетях. Он получил более 160 открыток с поздравлениями, включая одну от королевы, а вторую – от его любимого футбольного клуба.

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