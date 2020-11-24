В Зимбабве деньги ремонтируют за деньги

Работник подпольного пункта обмена валют в столице Зимбабве аккуратно заклеивает грязную, затёртую и порванную долларовую банкноту.

В стране, охваченной экономическим кризисом, каждый доллар США – на вес золота.

Наличная твёрдая валюта в страну почти не поступает, поэтому предприимчивые продавцы ремонтируют деньги за деньги.

Альберт Маромбе покупает порванные однодолларовые банкноты по 40-60 центов – в зависимости от их состояния. Потом продаёт уже целые по 80 центов.

[Альберт Маромбе, мастер по ремонту банкнот]:

«Мне всё равно, насколько они порванные. Я беру всё. Всё, что мне нужно, это чтобы с двух сторон был виден серийный номер. Даже если их погрызут крысы, всё равно возьму. Я занимаюсь этим каждый день, этим и зарабатываю».

Многие магазины подобные деньги не принимают, однако на рынке торговцы могут и согласиться.

Теневая экономика Зимбабве процветает. В ней работает примерно две трети населения. Это означает, что в стране циркулирует много таких грязных заклеенных долларов.

Люди начали использовать доллары на фоне гиперинфляции, которая превысила пять миллиардов процентов и заставила власти в 2009 году запретить оборот местной валюты. После этого стали использовать доллары США и фунты стерлингов.

Однако в прошлом году власти снова представили зимбабвийский доллар, а также запретил циркуляцию американских долларов.

При этом мало кто отказался от твёрдой валюты. В итоге в марте этого года правительство пошло на уступки и снова разрешило доллары.

[покупатель]:

«Я каждый день прихожу за покупками. Но проблема в том, что нет сдачи. Каждый раз мы что-то покупаем, у них нет достаточно долларов для сдачи».

Экономика страны погрузилась в кризис из-за закрытия промышленных предприятий, недостаточных объёмов инвестиций и экспорта, а также высокого государственного долга.

Короткая ссылка на эту страницу: